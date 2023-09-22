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Россия в ООН призвала к взаимным гарантиям безопасности между Баку и Ереваном

Россия в ООН призвала к взаимным гарантиям безопасности между Баку и Ереваном

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил в ООН на слушаниях по Карабаху.

По его словам, примирение между Арменией и Азербайджаном должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

«Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности», – отметил он.

Полянский подчеркнул, что «абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле».

Он также сказал, что «Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе».

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