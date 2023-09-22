Россия в ООН призвала к взаимным гарантиям безопасности между Баку и Ереваном

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил в ООН на слушаниях по Карабаху.
По его словам, примирение между Арменией и Азербайджаном должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности.
«Должна быть выработана поэтапная «дорожная карта» интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана с твердыми гарантиями их прав и безопасности», – отметил он.
Полянский подчеркнул, что «абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле».
Он также сказал, что «Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе».