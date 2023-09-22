Представительница США в ООН одобрила прекращение боев в Карабахе

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США обеспокоены происходящим в Карабахе.

Об этом говорится в заявлении представительницы США в ООН Линды Томас Гринфилд на слушаниях по Карабаху в Совете Безопасности ООН.

По ее словам, прекращение военных действий является положительным моментом и приведет к развитию.

«США поощряют доставку помощи, обращаясь к гуманитарным организациям. На этой неделе по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди была доставлена помощь армянскому населению Карабаха. Действительно, это было очень важное событие»,- отметила она.