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В Казахстане арестовали армянина, напавшего с ножом на азербайджанца (видео)

В Казахстане арестовали армянина, напавшего с ножом на азербайджанца (видео)

21 сентября на территории колледжа Экономики, бизнеса и права в Караганде между нашим соотечественником и армянином возникла словесная перепалка, после которой армянский юноша достал нож и совершил нападение на азербайджанца, в результате чего тот попал в больницу.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, где заявили, что 17-летний подозреваемый, нанесший ножевые ранения, задержан. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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