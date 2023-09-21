Эрдоган: Провокации карабахских сепаратистов заставили Баку принять меры

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Последние события в Карабахе не были связаны с Пашиняном и Арменией, действия Азербайджана были направлены против незаконных бандитских группировок в Карабахе.

Об этом сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Азербайджана сепаратисты в Карабахе продолжили провокации, что заставило Баку применить меры.

«Выборы в Карабахе обеспокоили не только Азербайджан, но и Армению», – отметил Эрдоган.

«Азербайджан расценил это как процесс, который все еще нагревает обстановку. Были сделаны предупреждения, но, несмотря на это, ничего не изменилось. Наоборот, процесс продолжился, после чего и Азербайджан также сделал шаг. И он завершил свою операцию быстро. Мне сообщили, что были поражены около 90 важных целей», – приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans .

Президент Турции добавил, что в ходе телефонного разговора с президентом Ильхамом Алиевым азербайджанский лидер сказал о завершении работы и отсутствии проблем в этом направлении.