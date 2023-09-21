Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев

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Двадцатого сентября группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанъятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «КамАЗ», принадлежащий РМК. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один получил ранения.

По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.