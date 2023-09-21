Глава МИД Мальты поддержал в ООН территориальную целостность Азербайджана |
Ереван объят стычками протестующих с полицией (обновлено, фото, видео) |
Обсуждение ситуации в Карабахе в СБ ООН. Live |
МИД Азербайджана обвинил Борреля в искажении фактов |
«Карабах» победил «Мольде» (видео) |
Эрдоган: Провокации карабахских сепаратистов заставили Баку принять меры |
Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев |
Слуцкий: Азербайджан нигде и ни в чем не подводит (видео) |
Азербайджанские врачи помогли раненой армянке (фото, видео) |
Главное Армия

Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев

Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев

Двадцатого сентября группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанъятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль «КамАЗ», принадлежащий РМК. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один получил ранения.

По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Теги:
Из этой рубрики
В Пентагоне озвучили примерные сроки поставок танков Abrams в Украину
Армия

В Пентагоне озвучили примерные сроки поставок танков Abrams в Украину

2023/09/21, 22:33
Байден отказал Зеленскому в поставках ракет ATACMS
Армия

Байден отказал Зеленскому в поставках ракет ATACMS

2023/09/21, 22:02
Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев
Армия

Генпрокуратура расследует гибель росмиротворцев

2023/09/21, 21:02
В Кяльбаджарском районе обнаружен склад боеприпасов (фото, видео)
Армия

В Кяльбаджарском районе обнаружен склад боеприпасов (фото, видео)

2023/09/21, 19:39
В Карабахском регионе Азербайджана обезвреживают мины (фото)
Армия

В Карабахском регионе Азербайджана обезвреживают мины (фото)

2023/09/21, 18:27
Азербайджан хочет купить оружие у Италии
Армия

Азербайджан хочет купить оружие у Италии

2023/09/21, 16:31
Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции
Армия

Субхан Бекиров встретился с командующими ВМС США и Турции

2023/09/21, 13:52
Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном
Армия

Яшар Гюлер: Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном

2023/09/21, 12:56
Азербайджанские подразделения в Ханкенди? Заявление Минобороны
Армия

Азербайджанские подразделения в Ханкенди? Заявление Минобороны

2023/09/21, 12:48