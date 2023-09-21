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Байрамов рассказал главе МИД Нидерландов об армянских провокациях (фото)

Байрамов рассказал главе МИД Нидерландов об армянских провокациях (фото)

21 сентября в рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Во время встречи Дж.Байрамов подробно проинформировал коллегу о последних провокациях и террористических атаках сепаратистского режима, и отметил, что меры, предпринимаемые вооруженными силами Азербайджана в целях предотвращения дальнейших военных провокаций и террористических актов на суверенной территории нашей страны, полностью соответствуют нормам международного права, в том числе международного гуманитарного права.

На встрече также было отмечено, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе состоялась встреча с целью обсуждения вопросов реинтеграции.

Затем между министрами состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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