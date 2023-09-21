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Авария на ЗАЭС

Авария на ЗАЭС

На временно захваченной Запорожской АЭС произошла авария из-за действий российских захватчиков. Об этом сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар АТЕШ в четверг, 21 сентября.

«Наш агент на ЗАЭС сообщает, что на атомной станции произошла очередная авария, которую пытаются скрыть россияне. Но об этом уже известно всем работникам станции», – говорится в сообщении.

Указано, что российские работники станции сломали некоторые комплекты, в связи с чем существует риск остановки одного из энергоблоков.

«Аварии на станции стали бытовым явлением, когда ее оккупировали россияне. В том, что россияне попытаются обвинить в происшествии Киев – нет сомнений. Но наши агенты будут добывать правдивую информацию, которой мы обязательно поделимся», – добавили партизаны.

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Авария на ЗАЭС
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