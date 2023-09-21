МИД ответил Катрин Колонне

490 Просмотров

Крайне безответственные заявления, сделанные министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, направлены на искажение существующих в регионе реалий.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана относительно заявлений министра Европы и иностранных дел Франции в связи с результатами антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных сил, незаконно размещенных в Карабахском регионе Азербайджана.

«Локальные антитеррористические меры, проведенные Вооруженными силами Азербайджана на наших суверенных территориях для предотвращения возможных военных провокаций и террористических актов со стороны незаконных армянских вооруженных сил, осуществлены в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Франция, вместо того, чтобы осудить невыполнение руководством Армении обязательств по выводу армянских вооруженных сил с наших территорий, совершение военно-политических провокаций, в том числе безответственное поздравительное послание премьер-министра Армении, адресованное 2 сентября незаконному режиму, поддерживаемому этой страной в течение последних 30 лет, озвучивает направленные против Азербайджана идеи о сепаратизме, и это не что иное, как поощрение реваншистских сил внутри Армении. Несмотря на безуспешные попытки Франции изолировать Азербайджан на предыдущих заседаниях Совета Безопасности ООН, очередная попытка этой страны использовать Совет Безопасности для своей политики с ограниченным пониманием региона и отрицания текущих реалий помимо того, что является опасной, не служит установлению мира и безопасности в регионе.

Мирные жители армянского происхождения никогда не являлись мишенью для Азербайджана, наша страна привержена осуществлению процесса реинтеграции жителей армянского происхождения в наше общество и обеспечению их прав и безопасности в рамках Конституции Азербайджана. В данном конкретном случае утверждение Франции о несуществующей «массовой депортации» жителей армянского происхождения является лишь измышлением этой страны, надеющейся на ее наличие для выдвижения очередных обвинений против Азербайджана. Полное разоружение и вывод в кратчайшие сроки всех незаконных вооруженных формирований, а также самороспуск незаконного вымышленного режима являются ключом к созданию условий для содержательного диалога между представителями центрального правительства и местными жителями армянского происхождения относительно их реинтеграции в наше общество как равноправных граждан в рамках Конституции Азербайджана. Считаем, что это, в свою очередь, внесет положительный вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В то время как прямой диалог между армянскими жителями и азербайджанскими официальными лицами сопровождается началом осуществления разоружения и демилитаризации в регионе с практической точки зрения, оценка ситуации международным сообществом, особенно Францией, должна соответствовать нормам международного права, основанным на уважении территориальной целостности и суверенитета государств», – отмечается в комментарии.