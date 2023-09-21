Евгений Магда: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

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Безусловно, на геополитическую ситуацию в мире влияют и события на Южном Кавказе, война, которая продлилась меньше суток и завершилась полной победой Азербайджана. Армению ввергло в хаос, Никол Пашинян приготовился отражать удар. Как отмечают разные СМИ, Пашинян вывез свою семью из Армении, а сам готов дать бой тем, кто вышел на улицы и требует его отставки. Журналист Роман Багдасарян сообщил, что на улицу вышла оппозиция, которая поддерживается карабахским кланом, а также выходцы из Карабаха, среди которых большинство – студенты. Россия пытается сместить Пашиняна, битва за Армению началась. Если Никол Пашинян победит, то подписание мирного соглашения обеспечено.

Азербайджан поэтапно решает поставленные перед ним задачи, но ситуация в регионе в целом неопределенная. Все еще нет ответа на вопрос: что будет, если к власти в Армении, придут реваншисты из карабахского клана? Подпишут ли они мирное соглашение с Баку? Если нет, то снова война?

Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении заявил о том, что «Ереван придержался конструктивной позиции в эти дни». Он имел в виду, что во время военных действий Армения промолчала, никак не реагировала, поскольку эти мероприятия осуществляются на территории Азербайджана, тем самым доказав, что он поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Однако, с другой стороны, армянские паблики указывают на совершенно иную картину, публикуя неоднозначные формулировки и заявления.

«Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, однако на Западе есть опасения по поводу безопасности армян Карабаха. Мы также должны понимать, что армяне имеют сильное лобби во всем мире, которое способно влиять на разных политиков и СМИ», – прокомментировал Minval.az ситуацию украинский политолог Евгений Магда.

Говоря о том, как в Украине встретили новости о начале военных действий в Карабахе, эксперт сказал, что сейчас в Украине идет самая масштабная война в мире, поэтому нельзя сказать, что было особое внимание к событиям в Карабахе.

«Я думаю, что Украина остается стратегическим партнером Азербайджана, аналогичного партнерства у Киева с Ереваном нет. Визит супруги Пашиняна в Киев не поменял ситуацию. Однако масштабы войны разные. Но Украина объективно не может приветствовать военные действия в той или иной стране», – добавил он.

Магда считает, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана Баку и Ереван станут ближе, будут работать над улучшением добрососедских отношений и подпишут мирный договор, который ослабит российское присутствие в регионе Южного Кавказа.

«Если стороны подпишут мирное соглашение, то влияние России в регионе постепенно исчезнет. Это будет полезно для всего региона. Украина, естественно, заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ жил без российского геополитического присутствия», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев