Азербайджан окажет гумпомощь армянам Карабаха

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Ранее сообщалось, что по приглашению Администрации президента Азербайджана 21 сентября 2023 года в городе Евлах Рамин Мамедов – ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, провел встречу с представителями армянских жителей Карабаха – Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. В ходе обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения отметили особую потребность в топливе. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Как результат встречи их просьба была встречена положительно. В частности, планируется в ближайшее время поставить топливо, обеспечив системы отопления детских садов и школ, а также потребности служб скорой медицинской помощи и пожаротушения и осуществить гуманитарную поддержку.