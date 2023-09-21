Байрамов примет участие в заседании СБ ООН по Карабаху |
В Кяльбаджарском районе обнаружен склад боеприпасов (фото, видео) |
В Ереване требуют отставки Пашиняна (обновлено, фото, видео) |
Пашинян опроверг слухи о массовых жертвах среди мирного населения в Карабахском регионе Азербайджана |
В Карабахском регионе Азербайджана обезвреживают мины (фото) |
В Армении обсуждают вопрос начала торговли с Азербайджаном |
Песков заявил, что вопрос принадлежности Карабаха Азербайджану решен |
Администрация Алиева об итогах встречи в Евлахе |
Алиев и Путин провели переговоры: что известно |
Главное Политика

Азербайджан окажет гумпомощь армянам Карабаха

Азербайджан окажет гумпомощь армянам Карабаха

Ранее сообщалось, что по приглашению Администрации президента Азербайджана 21 сентября 2023 года в городе Евлах Рамин Мамедов – ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, провел встречу с представителями армянских жителей Карабаха – Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. В ходе обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения отметили особую потребность в топливе. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Как результат встречи их просьба была встречена положительно. В частности, планируется в ближайшее время поставить топливо, обеспечив системы отопления детских садов и школ, а также потребности служб скорой медицинской помощи и пожаротушения и осуществить гуманитарную поддержку.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов примет участие в заседании СБ ООН по Карабаху
Политика

Байрамов примет участие в заседании СБ ООН по Карабаху

2023/09/21, 19:42
МИД ответил Катрин Колонне
Политика

МИД ответил Катрин Колонне

2023/09/21, 17:43
Максим Шевченко: Проект «арцах» делал армянство глобальным игроком
Политика

Максим Шевченко: Проект «арцах» делал армянство глобальным игроком

2023/09/21, 17:31
Евгений Магда: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность
Политика

Евгений Магда: Азербайджан восстановил свою территориальную целостность

2023/09/21, 17:12
Азербайджан окажет гумпомощь армянам Карабаха
Политика

Азербайджан окажет гумпомощь армянам Карабаха

2023/09/21, 16:16
Хикмет Гаджиев: Государства должны стремиться к добрососедским отношениям
Политика

Хикмет Гаджиев: Государства должны стремиться к добрососедским отношениям

2023/09/21, 15:34
Эльчин Амирбеков прокомментировал сегодняшнюю встречу с армянами Карабаха в Евлахе
Политика

Эльчин Амирбеков прокомментировал сегодняшнюю встречу с армянами Карабаха в Евлахе

2023/09/21, 15:13
Александр Коваленко: Противодействовать азербайджанской армии у Армении не было просто ни сил, ни возможностей
Политика

Александр Коваленко: Противодействовать азербайджанской армии у Армении не было просто ни сил, ни возможностей

2023/09/21, 12:01
Обсуждены вопросы, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата
Политика

Обсуждены вопросы, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата

2023/09/21, 11:04