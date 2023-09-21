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Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность на 6%

Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность на 6%

В 2024 году расходы на оборону и безопасность в Азербайджане прогнозируются на уровне 6 миллиардов 421 миллиона манатов. Об этом сообщает Министерство финансов.

Согласно информации, это на 6% больше утвержденного прогноза 2023 года. Было заявлено, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана и установления нашей страной справедливого и прочного мира в регионе, были предприняты ряд политико-дипломатических шагов в целях нормализации отношений с Арменией.

Однако неконструктивный подход правительства Армении к мирному процессу, наблюдаемые сепаратистские тенденции и провал попыток создать атмосферу стабильности и сотрудничества в регионе создают угрозу желаемому миру и стабильности.

«В связи с этим для дальнейшего укрепления обороноспособности и национальной безопасности страны, модернизации материально-технического снабжения армии и продолжения мероприятий, связанных с наращиванием военного потенциала, в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено создание резервного фонда в размере 3 млрд манатов», – говорится в сообщении министерства.

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