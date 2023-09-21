Обсуждены вопросы, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с исполнительным секретарем Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймоном Стилом, сообщает «Азертадж».

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата, перспективы сотрудничества в области защиты окружающей среды, инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках конвенции. Министр Джейхун Байрамов проинформировал Саймона Стила об активном взаимодействии страны с рядом структур ООН по реализации одобренных Азербайджаном государственных программ в области защиты и восстановления окружающей среды.

Говоря в этой связи об инициативах Азербайджана по переходу от традиционных к альтернативным источникам энергии, министр Джейхун Байрамов отметил, что тот факт, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Европейским Союзом в прошлом году, предусматривает сотрудничество в производстве возобновляемой энергии и призван сыграть заметную важную роль в достижении прогресса в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.