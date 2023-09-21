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Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство в Азиатской парламентской ассамблее

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство в Азиатской парламентской ассамблее

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на председательство в Азиатской парламентской ассамблее на 2024-2026  гг. Об этом заявил генсек Азиатской парламентской ассамблеи Мухаммед Реза.

«Я обращаюсь к странам-членам, чтобы они поддержали Азербайджан», – заявил он.

Отметим, что в Милли Меджлисе проходит заседание постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи по социальным и культурным вопросам В заседании принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, делегации Бахрейна, Палестины, Индонезии, Ирана, Ирака, Камбоджи, Кувейта, Пакистана, Казахстана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Таиланда, Таджикистана, Турции и Секретариата Азиатской парламентской ассамблеи.

Будут рассмотрены проект резолюции «О мерах по продвижению культурного разнообразия и сохранению культурного наследия в Азии», проект резолюции «Об интеграции Азии посредством информационных и коммуникационных технологий», проект резолюции «О сотрудничестве в области равенства здравоохранения в Азии» и др.

 

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