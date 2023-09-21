Армяне Карабаха покинули Евлах. Онлайн

6427 Просмотров

Представители армянских жителей Карабаха покинули Евлах.

***

Встреча представителей центральной власти Азербайджана и карабахских армян в Евлахе завершилась.

***

10:55 В Евлахе проходит встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана.

Центральную власть Азербайджана на встрече представляют назначенный ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской республики, Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

***

10:35 Армянская делегация прибыла в Евлах.

***

09:54 В Евлахе сегодня пройдет встреча представителей Баку и армян Карабаха.

Делегацию армян из Ханкенди на сегодняшней встрече будет представлять Давид Мелкумян, азербайджанскую сторону на переговорах представляет депутат парламента Рамин Мамедов, в марте президент его назначил ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

Мамедов родом из Карабаха – он родился 17 февраля 1979 году в городе Агдере.

Делегация уже проехала чрез Агдамский район и направляется в сторону Евлаха.