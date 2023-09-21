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Во Франции сотрудники Apple Store анонсировали забастовку

Во Франции сотрудники Apple Store анонсировали забастовку

Работники магазинов Apple Store во Франции объявят забастовку в пятницу и субботу, когда начинаются продажи нового смартфона iPhone 15. Об этом сообщила национальная радиостанция Franceinfo.

Отмечается, что протесты будут принимать различные формы в 20-ти французских магазинах. Нарушение работы Apple Store может длиться от одного часа до двух суток, а также около бутика Apple в Париже пройдёт манифестация.

Недовольства сотрудников связаны с низкой заработной платой. Местные профсоюзы требуют поднять зарплату на 7%, а руководство предлагает поднять её лишь на 4,5%.

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