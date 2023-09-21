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Президент Алиев проинформировал Мишеля об антитеррористических мерах в Карабахе

Президент Алиев проинформировал Мишеля об антитеррористических мерах в Карабахе

20 сентября президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе.

Шарль Мишель выразил обеспокоенность событиями в регионе.

Президент Ильхам Алиев сказал, что формирования армянских вооруженных сил в Карабахском регионе Азербайджана вчера совершили террористические акты, в результате чего погибли сотрудники полиции и гражданские лица, в ответ на это Азербайджан вынужден был принять антитеррористические меры локального характера.

Коснувшись достигнутого сегодня соглашения о прекращении антитеррористических мероприятий, глава государства отметил, что вывод формирований армянских вооруженных сил из Карабаха, сложение оружия незаконными вооруженными отрядами и их разоружение, предстоящая в Евлахе встреча являются позитивным шагом. Президент Ильхам Алиев сказал, что на евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами карабахских армян, а также их обязанностями на основе Конституции и законов Азербайджана, в том числе с их культурными, религиозными, муниципальными и другими правами. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан осуществляет это в контексте своих внутренних дел.

Президент Азербайджана коснулся значения поддержки региональной мирной повестки дня, сказал, что односторонние шаги могут дать абсолютно противоположный эффект. Глава государства отметил, что достигнутые результаты окажут позитивное влияние и на продвижение переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Шарль Мишель расценил прекращение антитеррористических мероприятий как позитивный факт, выразил надежду на обеспечение режима прекращения огня. Шарль Мишель также позитивно оценил предстоящую встречу в Евлахе.

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