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Мирный план Зеленского состоит из двух пунктов

Мирный план Зеленского состоит из двух пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

Первым условием для прекращения боевых действий Зеленский назвал полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

Вторым пунктом мирного плана является полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Выступая на ГА ООН, Зеленский подчеркнул, что только выполнение этих двух пунктов «будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий».

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