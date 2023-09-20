Гаджиев: Есть факты, что Окампо подготовил свой доклад на деньги армянских лоббистов

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Сложно воспринимать доклад Луиса Морено Окампо серьезно, он коррумпированный юрист. В отношении него были выдвинуты существенные обвинения.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью CNN.

«Есть факты, что он подготовил этот доклад на деньги армянских лоббистов. Сожалею, что будучи юристом, он в тоже время злоупотребляет понятием «геноцид», а некоторые международные медиа-ресурсы неверно используют это понятие», – заявил Х.Гаджиев.

Он отметил, что это воспринимается как своего рода оскорбление, потому что азербайджанский народ в своей истории сам сталкивался с этническими чистками

Гаджиев добавил, что Азербайджан, как и любая страна, имеет право обеспечивать свой суверенитет и территориальную целостность.