Эрдоган заявил президенту Алиеву о полной поддержке Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили в ходе телефонного разговора итоги антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе.

Эрдоган в очередной раз заявил о полной поддержке Турцией позиции Азербайджана, говорится в заявлении.

«Главы государств также провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки», – говорится в заявлении.