Кедми: Что дали звонки Пашиняна Макрону и Блинкену?

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Американцам нужна Армения против России и Ирана, только для этого, больше ни для чего. Идти на поводу этой политики – значит ослаблять возможную помощь и поддержку Армении со стороны Ирана. Об этом 20 сентября заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», известный политолог Яков Кедми, которого цитирует news.am.

Он выразил уверенность, что другие внешние игроки ничего делать не будут.

«Что дали звонки Пашиняна Макрону и Блинкену? Что они могут сделать? Что Запад сделал для Армении за последние сто лет?», – задал риторические вопросы Кедми.