Гаджиев: Азербайджан отличается от Армении

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Антитеррористические мероприятия, реализованные в Карабахском регионе, были направлены против вооруженных сил на местах, которые представляли угрозу безопасности Азербайджана и всего региона.

Об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью CNN.

Х. Гаджиев заявил, что репортаж CNN не отражает всех реалий и является несбалансированным, все факты должны быть тщательно перепроверены.

Он добавил, что реальность такова, что армянские ВС продолжали оставаться на суверенных территориях Азербайджана, являясь «остатками прошлой» 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий.

«Но сейчас это окончилось. Азербайджан намерен предоставить права и безопасность всем рядовым армянским жителям Карабаха согласно Конституции Азербайджана и положить конец «серой зоне», существовавшей на территории страны на протяжении 30 лет», – отметил он.

По его словам, Азербайджан, как и любая страна, имеет право обеспечивать свой суверенитет и территориальную целостность.

Гаджиев добавил, что Азербайджан был вынужден начать антитеррористические мероприяти, и в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия из строя выводились исключительно позиции формирований вооруженных сил Армении, чтобы избежать гибели среди гражданского населения, местные жители были оповещены посредством радио и смс-сообщений о необходимости держаться подальше от военных объектов.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что премьер-министр Армении отрицал наличие вооруженных сил Армении в Карабахе, однако незаконный марионеточный режим в Карабахе признал присутствие там армянских военных.

Он добавил, что Азербайджан активно участвовал в процессе достижения прекращения огня через российских миротворцев, а также своих международных партнеров. Гаджиев отметил, что США также участвуют в указанных процессах.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что повестка дня Азербайджана-это повестка мира, будет обеспечена политическая, социальная, экономическая реинтеграция мирного армянского населения Карабаха, права и безопасность местного армянского населения будут обеспечены на основе Конституции Азербайджана.

«Азербайджан отличается от Армении. Армения использовала даже ракеты SCAD и «Искандер» по мирным городам Азербайджана в ходе 44-дневной войн. Включая мой родной город Гянджа, где за ночь погибли десятки мирных жителей», – заявил Х.Гаджиев.