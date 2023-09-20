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Президент Ильхам Алиев заявил о неизбежности создания новой ситуации в регионе

Президент Ильхам Алиев заявил о неизбежности создания новой ситуации в регионе

Антитеррористические мероприятия были проведены с таким высоким профессионализмом, точностью, что гражданское население не попало под удар, гражданской инфраструктуре не был нанесен ущерб. Были уничтожены только позиции врага, его оружие, техника.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу. его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что создание новой ситуации в регионе неизбежно, глава государства отметил: «Потому что после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть».

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