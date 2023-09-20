Байрамов рассказал генсеку ОИС о ситуации в регионе (фото)

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В рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 20 сентября 2023 года встретился с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены текущая повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и ОИС, вопросы подготовки к саммиту организации, который состоится в конце текущего года в Гамбии, а также текущая ситуация в регионе.

Дж.Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество Азербайджана с ОИС с момента вступления в организацию и с благодарностью напомнил, что ОИС всегда занимала справедливую позицию в отношении территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Было отмечено, что в этом направлении заслуживает одобрения, в частности, осуждение ОИС незаконной деятельности, именуемой «выборами», осуществленной режимом, созданным Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

Было отмечено, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) были приняты практические меры по развитию связей между ДН и ОИС.

Дж.Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.