Президент Алиев: Весь мир признает, что Карабах – это территория Азербайджана

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Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Его слова приводит «Азертадж».

«Если в свое время оно говорило, что «Карабах – это Армения, и точка», то сейчас говорит «Карабах – это Азербайджан» и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря «железному кулаку». Но факт налицо. Какой статус может быть после признания Арменией Карабаха составной частью Азербайджана у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?», – отметил глава государства.