Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана |
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах |
Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя |
Ильхам Алиев: Я поставил задачу по защите мирного населения в Карабахе |
«Азербайджан восстановил свой суверенитет». Обращение Алиева к согражданам (видео) |
ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе |
Песков заявил, что ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана |
Гаджиев уверен, что мирное соглашение положительно изменит Южный Кавказ |
Пакистан соболезнует Азербайджану |
Главное Я - Блок

Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана

Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана

Уже начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что, приняв наши условия, они в том числе начали сдавать и оружие. «Спрашивается: кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния? Ведь сразу после Второй Карабахской войны мы, выражая свою справедливую обеспокоенность, неоднократно обращались к руководству Армении, их покровителям за рубежом и другим сторонам и говорили, что присутствие вооруженных сил Армении на азербайджанской территории незаконно и этому должен быть положен конец. Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый флаг, который является не более, чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право», – подчеркнул президент Азербайджана.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана
Я - Блок

Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана

2023/09/20, 21:41
Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя
Армия

Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя

2023/09/20, 20:58
Росмиротворцы попали под обстрел в Карабахе и погибли
Армия

Росмиротворцы попали под обстрел в Карабахе и погибли

2023/09/20, 20:18
Песков заявил, что ситуация в Карабахе - внутреннее дело Азербайджана
Политика

Песков заявил, что ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана

2023/09/20, 19:25
Президент Азербайджана Алиев обратится к соотечественникам
Общество

Президент Азербайджана Алиев обратится к соотечественникам

2023/09/20, 18:59
Азербайджан ждет от Армении позитивных инициатив
Политика

Азербайджан ждет от Армении позитивных инициатив

2023/09/20, 18:43
Гаджиев заявил о согласовании 70% вопросов по проекту мирного соглашения
Политика

Гаджиев заявил о согласовании 70% вопросов по проекту мирного соглашения

2023/09/20, 18:32
Ильхам Алиев принял председателя правления BP
Экономика

Ильхам Алиев принял председателя правления BP

2023/09/20, 15:24
Путин о ситуации в Карабахе
Политика

Путин о ситуации в Карабахе

2023/09/20, 14:58