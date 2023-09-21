Албания поддержала вступление Украины в НАТО

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Албания подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. Это произошло во время встречи албанского премьера Эди Рамы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовкву.

«Албания, которая как непостоянный член председательствует в Совете Безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, сегодня стала 25-страной, формализовавшей четкую поддержку членства Украины в Альянсе», – отметил Жовква.

По его словам, в декларации указано, что:

Албания поддерживает членство Украины в НАТО и остается полностью приверженной поддержке Украины на ее пути к полной евроатлантической интеграции;

Албания готова к оказанию Украине политической, военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки в рамках двустороннего и международного сотрудничества. Албания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется;

Албания признает, что безопасность Украины имеет большое значение для стран-членов и Альянса, а также обязуется участвовать в восстановлении Украины после войны.