ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе

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Генеральный секретарь Организации тюркских государств выражает серьезную обеспокоенность провокациями Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, осуждает последние террористические акты в Карабахском экономическом районе Азербайджана, повлекшие гибель мирного населения и азербайджанских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении ОТГ.

ОТГ отмечает, что незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, установка мин, использование природных ресурсов, контрабанда оружия, военной техники и осуществление незаконной ротации личного состава наносят серьезный удар процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«В этом контексте генеральный секретарь выражает твердую уверенность в том, что антитеррористические меры, предпринятые Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, обеспечат реинтеграцию армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, в конституционный порядок Азербайджана. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих, братскому азербайджанскому народу и правительству, пострадавшим в результате провокации, которая подтолкнула к мерам по борьбе с терроризмом»”, – говорится в заявлении.