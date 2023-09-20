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Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем здоровье. Соответствующий пост опубликован в телеграм-канале главы Чечни.

Кадыров подтвердил, что действительно был в ЦКБ в Москве. Однако чеченский лидер утверждает, что не проходил там лечение, а навещал своего дядю. Рамзан Кадыров подбодрил родственника и похвалил врачей, благодаря которым «дядя через пару недель оправился от недуга».

— Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям, — рассказал Кадыров.

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