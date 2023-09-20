Гаджиев озвучил цель переговоров с карабахскими армянами

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Позиция Азербайджана известна, неоднократно декларировалась на уровне Администрации Президента.

Об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана-заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос относительно завтрашней встречи в Евлахе с представителями жителей Карабаха армянского происхождения.

Хикмет Гаджиев сказал, что как было заявлено Администрацией президента, составной частью достигнутого соглашения является полное разоружение вооруженных сил Армении, находящихся в Карабахском регионе Азербайджана, они должны покинуть боевые позиции и посты, сложить оружие. По его словам, азербайджанская сторона еще раз заявила о готовности встретиться с представителями гражданского населения в городе Евлах в качестве важного элемента модели реинтеграции: «Это инициатива Азербайджана. Эту инициативу можно было бы реализовать и несколько месяцев назад. Но под разными предлогами они не позволяли осуществить эту позитивную повестку».