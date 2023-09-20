Толстой: Признание Пашиняна сделало конфликт в Карабахе внутренним делом Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признанием Карабаха частью Азербайджана сделал конфликт в регионе внутренним делом республики. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Признание г-ном Пашиняном в Праге территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах, по факту сделали конфликт в Карабахе внутренним делом Азербайджана», — приводит его слова телеграм-канал «Фракция «Единая Россия».

«Поэтому армянскому народу надо решать — кто из руководителей и какую ответственность несёт за происходящее сегодня события», — заключил Толстой.