Гаджиев уверен, что мирное соглашение положительно изменит Южный Кавказ

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«Армения из своего государственного бюджета оказывала финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на территории Азербайджана».

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

«Сегодняшнее предварительное соглашение крайне важно на пути полного вывода этих военных сил с территории Азербайджана, – отметил Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что мирное соглашение изменит Южный Кавказ в положительном смысле.