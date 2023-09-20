Гаджиев уверен, что мирное соглашение положительно изменит Южный Кавказ

«Армения из своего государственного бюджета оказывала финансовую, политическую и военную поддержку вымышленному режиму на территории Азербайджана».
Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.
«Сегодняшнее предварительное соглашение крайне важно на пути полного вывода этих военных сил с территории Азербайджана, – отметил Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев подчеркнул, что мирное соглашение изменит Южный Кавказ в положительном смысле.