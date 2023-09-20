Вице-спикер Госдумы: Вмешательство Запада в конфликт в Карабахе — наихудший вариант

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах за Азербайджаном по указке Запада и теперь надеется на помощь зарубежных сил, но их вмешательство в конфликт — наихудший вариант.

Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков.

«В 2022 году в Праге руководство Армении не без «подсказок» со стороны Запада фактически признало Карабах территорией Азербайджана. Теперь Пашинян ищет помощи в США. Но вмешательство в конфликт Запада – худший исход для всех», — написал он в телеграм-канале.