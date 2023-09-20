Пакистан соболезнует Азербайджану

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Пакистан выражает глубокие соболезнования народу и правительству Азербайджана в связи с человеческими потерями в результате разрывов мин на территории Азербайджана.

Об этом сказал представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

По его словам, Пакистан еще раз подтверждает нерушимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана: «Пакистан признает Карабах суверенной территорией Азербайджана. Наша позиция полностью соответствует многочисленным резолюциям Совета безопасности ООН и ОЭС и международному праву».