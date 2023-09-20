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Гаджиев: Несмотря на страдания от агрессии, мирное соглашение было инициативой Азербайджана

Гаджиев: Несмотря на страдания от агрессии, мирное соглашение было инициативой Азербайджана

Несмотря на страдания от военной агрессии в течение 30 лет, после 44-дневной войны мирное соглашение было инициативой Азербайджана.

Об этом на брифинге для дипломатического корпуса сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что мирный договор содержит ряд основных принципов: «Территориальная целостность, независимость, неприменение военной силы и пр. Установление дипломатических отношений между двумя странами может быть после принятия обеими сторонами этих принципов. Все это Азербайджан передал Армении в виде текста в форме мирного договора. Мы благодарны за то, что такие партнеры как США, Россия выдвинули инициативы в этих переговорах».

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