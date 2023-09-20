Амирбеков не верит в вклад Европарламента в мир между Баку и Ереваном

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Не верю, что Европарламент внесет вклад в мир между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

По его словам, раздражающие инициативы и попытки международных сторон не внесут никакого вклада в устойчивый мир.

Он отметил, что заметны предвзятые оценки со стороны Европарламента: «Не верю, что упомянутая структура внесет вклад в мир между Азербайджаном и Арменией. Не хотел бы вдаваться в детали. С этой точки зрения призываю не воспринимать серьезно эти заявления».