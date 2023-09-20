Азербайджан ждет от Армении позитивных инициатив

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Армения должна выступить с позитивными инициативами в плане мирного соглашения.

Об этом на брифинге для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Министерстве иностранных дел сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану: «Также вооруженные силы Армении не должны оставаться на территории Азербайджана. Антитеррористические мероприятия показали, что вооруженные силы Армении оставались на территории Азербайджана. Отрицательный результат всего этого заключается в том, что город Шуша вчера был обстрелян из тяжелой артиллерии и погиб мирный житель».