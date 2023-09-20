Гаджиев: Армения не должна быть инструментом в нашем регионе

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Армения не должна быть инструментом в нашем регионе.

Об этом на брифинге для дипломатического корпуса сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Хикмет Гаджиев.

По его словам, необходимости в переносе геополитической конкуренции между другими странами в Южнокавказский регион нет.

Он отметил, что Южный Кавказ и так настрадался от конфликтов: «Армения тоже не должна быть инструментом в регионе для проведения такой политики. К сожалению, Армения выглядит намеренной выполнять такие функции».