Песков заявил, что ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана |
Гаджиев уверен, что мирное соглашение положительно изменит Южный Кавказ |
Пакистан соболезнует Азербайджану |
Президент Азербайджана Алиев обратится к соотечественникам |
Азербайджан ждет от Армении позитивных инициатив |
Гаджиев заявил о согласовании 70% вопросов по проекту мирного соглашения |
Компания Baykar: Карабах — это земля Азербайджана |
Хикмет Гаджиев: План реинтеграции карабахских армян готов |
Победить за 24 часа. Мы это сделали! |
Главное Общество

Госкомитет предупредил соотечественников о возможных провокациях армянских террористов

Госкомитет предупредил соотечественников о возможных провокациях армянских террористов

Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой предупредил проживающих за рубежом азербайджанцев о возможных провокациях и терактах со стороны армянской диаспоры и террористической организации АСАЛА. Об этом говорится в сообщении комитета.

В ведомстве призвали проживающих за рубежом соотечественников, принимая во внимание агрессивность армянской диаспоры, не поддаваться на провокации и быть крайне осторожными.

«Во всех подозрительных ситуациях рекомендуем обращаться в правоохранительные органы страны проживания, а также в соответствующие структуры Азербайджанской Республики в зарубежных странах», – говорится в обращении.

Теги:
Из этой рубрики
Президент Азербайджана Алиев обратится к соотечественникам
Общество

Президент Азербайджана Алиев обратится к соотечественникам

2023/09/20, 18:59
Госкомитет предупредил соотечественников о возможных провокациях армянских террористов
Общество

Госкомитет предупредил соотечественников о возможных провокациях армянских террористов

2023/09/20, 18:35
«Контракт века» - путь к Победе (фото)
Общество

«Контракт века» – путь к Победе (фото)

2023/09/20, 16:39
В Нахчыване будет ходить трамвай
Общество

В Нахчыване будет ходить трамвай

2023/09/20, 16:13
В Астаре восстановлен участок моста и возобнавлено движение по нему (фото)
Общество

В Астаре восстановлен участок моста и возобнавлено движение по нему (фото)

2023/09/20, 14:55
В Баку ожидается 26 градусов тепла
Общество

В Баку ожидается 26 градусов тепла

2023/09/20, 12:54
Армянские боевики обстреляли Шушу: повреждены стратегические объекты
Общество

Армянские боевики обстреляли Шушу: повреждены стратегические объекты

2023/09/20, 10:48
Генпрокуратура: Лица, создающие искусственный ажиотаж, будут привлекаться к ответственности
Общество

Генпрокуратура: Лица, создающие искусственный ажиотаж, будут привлекаться к ответственности

2023/09/20, 10:33
Скончалась дочь Таира Салахова
Общество

Скончалась дочь Таира Салахова

2023/09/20, 10:12