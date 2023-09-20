Госкомитет предупредил соотечественников о возможных провокациях армянских террористов

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Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой предупредил проживающих за рубежом азербайджанцев о возможных провокациях и терактах со стороны армянской диаспоры и террористической организации АСАЛА. Об этом говорится в сообщении комитета.

В ведомстве призвали проживающих за рубежом соотечественников, принимая во внимание агрессивность армянской диаспоры, не поддаваться на провокации и быть крайне осторожными.

«Во всех подозрительных ситуациях рекомендуем обращаться в правоохранительные органы страны проживания, а также в соответствующие структуры Азербайджанской Республики в зарубежных странах», – говорится в обращении.