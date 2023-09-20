Амирбеков: Азербайджан отныне сможет сосредоточиться на ключевых вопросах

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Думаю, что предварительное соглашение, достигнутое после сегодняшнего события, будет выполнено полностью, и в качестве предварительного условия будет способствовать достижению мирного процесса в будущем.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на брифинге в Министерстве иностранных дел для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Баку.

Он отметил, что Азербайджан отныне сможет сосредоточиться на ключевых вопросах: «Мы обращаемся к соответствующим странам на фоне очень чувствительной текущей ситуации, чтобы они несколько раз подумали, прежде чем делать заявления. Мы обращаемся к этим сторонам, к желающим созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы они задумались о том, как их шаги повлияют на общую мирную повестку. Мы хотим сосредоточиться в основном на мирном процессе».