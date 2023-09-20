Гаджиев сравнил Армению с Сирией

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Во многих случаях Армения не видит в регионе решения проблем, в возникновении которых она сама виновата, и пытается решить их с помощью сил, находящихся за пределами региона.

Об этом в беседе с журналистами сказал помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это не приносит пользу региону: «Некоторые стороны хотят экспортировать свои геополитические проблемы в наш регион. В регионе Южного Кавказа нет необходимости в этом. Для региональной мирной повестки очень важно решать региональные проблемы в рамках региона. Азербайджан поддерживает эту мирную повестку. Но события, происходящие в последнее время в Армении, говорят о том, что Армения похожа на Сирию».