Взрыв в одной из школ Казахстана: шестеро раненых

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В одной из школ в городе Таразе Жамбылской области Казахстана произошел взрыв.

Об этом сообщает «Спутник-Казахстан».

«По предварительной информации, на третьем этаже здания велись строительные работы. Во время покраски помещения возник пожар при смешивании краски и растворителя. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание», – говорится в сообщении акимата региона.

Из-за взрыва пострадали 6 работников, двое из них находятся в терапевтическом отделении.

Самое тяжелое положение у двух девушек, выпрыгнувших с 12-метровой высоты. Сообщается, что две женщины 2001 и 2002 года рождения, которые находились в помещении, спрыгнули с третьего этажа, защищаясь от огня. Сейчас они с травмами находятся в реанимации.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 292 части 1 Уголовного кодекса «Нарушение требований пожарной безопасности», проводится проверка.