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«Контракт века» – путь к Победе (фото)

«Контракт века» - путь к Победе (фото)

Конференция на тему «История «Контракта века» – это начало пути к Победе» прошла сегодня в отеле Wyndham Garden, расположенном в Низаминском районе столицы. Мероприятие организовано Исполнительной властью Низаминского района совместно с Нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева в рамках «Года Гейдара Алиева».  Для участия в конференции были приглашены депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели, нефтяники и предприниматели.

На мероприятии выступили глава ИВ Низаминского района Джошгун Джабраилов, депутат Расим Мусабеков, Айдын Гусейнов, Садагат Валиева, директор нефтеперерабатывающего завода Хаял Джафаров,  гендиректор ООО SOCAR Downstream Management Эмиль Алхаслы и заслуженный нефтяник Расим Ибрагимов.

Выступившие отметили, что развитие нефтяной промышленности в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно Г.Алиев приложил усилия для реализации глобальных проектов в направлении развития нефтяной стратегии. 20 сентября 1994 года во дворце «Гюлистан» с западными нефтяными компаниями был подписан «Контракт века» –  самый первый в истории независимого Азербайджана. И сегодня Ильхам Алиев достойно продолжает нефтяную стратегию, заложенную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

 

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