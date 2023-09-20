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Азербайджан представил сепаратистам список и потребовал выдать военных преступников

Азербайджан представил сепаратистам список и потребовал выдать военных преступников

Армянские СМИ пишут о том, что Азербайджан сегодня представил сепаратистам в Карабахе конкретный список лиц, и потребовал передать их Баку. В частности, издание «Грапарарак» пишет, что в списке указаны имена бывших лидеров сепаратистов в Карабахе, лиц, активных в процессе сепаратизма, военнослужащих, а также тех, кто совершил зверства против азербайджанской армии и гражданского населения в ходе Первой и Второй Карабахских войн.

«Сегодня события в «арцахе» принимают более трагический ход. Вчера народ вел ожесточенные бои и пытался всячески отразить нападения азербайджанцев, но, не получив ниоткуда помощи, оказался в сложной ситуации. Противник продвинулся в разных местах, даже в Ханкенди не очень осведомлены о ситуации, поскольку в «арцахе» была проблема со связью. Но, судя по всему, азербайджанская армия захватила большое количество населенных пунктов и малочисленная армия и силы самообороны уже не способны воевать. А помощи от Армении никакой, даже российские миротворцы встали на сторону азербайджанцев и умыли руки от борьбы. Власти уже начали переговоры по эвакуации оставшегося в блокаде населения, по обеспечению так называемого гуманитарного коридора», – пишет издание.

Согласно сообщению, азербайджанская сторона передала властям сепаратистов поименный список лиц, которые должны быть переданы Азербайджану.

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