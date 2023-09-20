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Президент Северного Кипра поддержал Азербайджан

Президент Северного Кипра поддержал Азербайджан

Президент Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК) Эрсин Татар выразил поддержку Азербайджану в проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Э.Татара.

Политик призвал Ереван соблюдать положения трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

Э.Татар отметил, что несмотря на достигнутую договоренность Армения все еще не вывела свои вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана, что создает серьезную угрозу миру и стабильности в регионе.

Глава ТРСК выразил полную поддержку Азербайджану в проведении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе.

«Как отметил накануне с трибуны ГА ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – Карабах это Азербайджан, его неотъемлемая часть», – сказал Э.Татар.

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