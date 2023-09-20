Азербайджан победил: Армения выводит войска из Карабаха, а сепаратисты едут в Евлах

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При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

«Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента, а также о расформировании и полном разоружении вооруженных формирований “aрмии обороны Нагорного Карабаха” и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Карабаха, а так же вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договоренности, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч», – сообщают сепаратисты.