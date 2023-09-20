Акт армянского вандализма в отношении посольства Азербайджана в Лос-Анджелесе (видео)

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В сети распространилось видео, на кадрах которого зафиксированы армянские радикалы, облившие краской здание консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и заблокировавшие дверь. Таким образом армянские воинствующие радикалы выражают свой протест против справедливой и законной контртеррористичесуой операции локального значения, начатой Азербайджаном 19 сентября в 12.00.

Сообщается, что некий армянин совершил нападение на здание консульства Азербайджана, облил краской весь периметр здания и запер двери.

В момент происшествия сотрудников полиции на месте происшествия не было. Эксперты заявили, что, исходя из опыта прошлых лет, полиция Лос-Анджелеса и другие соответствующие ведомства могли принять дополнительные меры по усилению безопасности генконсульства.