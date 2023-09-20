«Ликбез» для Блинкена — Алиев разъясняет ситуацию

682 Просмотров

Пресс-служба главы Азербайджана раскрыла детали разговора президента Ильхама Алиева и госсекретаря США Энтони Блинкена. Где, судя по просочившимся сведениям, в ходе телефонного разговора имел место политический «ликбез».

Разберем по пунктам. И позволим себе перевод с дипломатического.

Прежде всего, как напомнил президент Азербайджана, накануне армянские диверсанты совершили в Азербайджане теракт — установили на дороге противотанковые мины, в результате чего погибли гражданские лица и сотрудники полиции. Это уже, добавим от себя, открытый переход к террору против гражданского населения и гражданской инфраструктуры на освобождённых землях, и должно быть понятно, в том числе и шефу Госдепартамента США, Азербайджан не стал бы такое молча терпеть. Тем более что переход к террору сопровождался еще и обстрелом. И для предотвращения подобны провокаций Азербайджану пришлось начать антитеррористические мероприятия локального характера в регионе.

То есть, еще раз приведем «перевод с дипломатического», игру на обострение в регионе вела армянская сторона, и именно эта «игра на обострение» и стала причиной антитеррористических мер.

Более того, как подчеркнул Ильхам Алиев, Азербайджан не подвергает обстрелам гражданское население и объекты инфраструктуры — выводятся из строя только легитимные военные цели. Опять-таки добавим от себя: никаких военных объектов, кроме миротворцев, по которым Азербайджан не стреляет, в Карабахе быть не должно.

Наконец, разъяснил президент Азербайджана и вопрос с прямым диалогом с карабахскими армянами, к которому Азербайджан призывают другие страны, и в частности, США. Администрация президента Азербайджана несколько раз приглашала армян Карабаха на переговоры, и именно они сами отказывались от диалога. Приглашение к диалогу было озвучено и непосредственно в ходе антитеррористических мероприятий. А эти мероприятия будут остановлены, если противная сторона сложит оружие. Добавим от себя: после серии срывов диалога с армянской стороны и открытому переходу к террору и силовому сценарию условия со стороны Азербайджана должны были ужесточиться. тем более что требования нашей страны безупречны с точки зрения международного права и «договорной папки».

Согласно Трехстороннему заявлению, армянские формирования должны были быть выведены из Карабаха еще на момент развертывания РМК. Терпеть на своей территории чужое военное присутствие, не отраженное ни в каких международных документах, Азербайджан также не намерен. И это суверенное право нашей страны — зачистить на своей территории чужую военную инфраструктуру, которую никто в Карабах не приглашал.

Намеренно оставим в стороне вопросы, насколько четко проинформировали госдепартамент о происходящем сотрудники посольства США в Баку. Но теперь уже мяч на американской стороне поля. И у США, выверяя свою политику, уже не получится делать вид, будто бы там не в курсе ни о терактах, ни о незаконной военной инфраструктуре в Карабахе, ни о том, что именно сепаратисты раз за разом срывали диалог и упускали шанс разрулить ситуацию без войны.

А значит, именно армянская сторона несет ответственность за то, что Азербайджану пришлось прибегнуть к антитеррористическим мерам.

Нурани, обозреватель