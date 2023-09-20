Минобороны еще раз призвало армянские ВС сложить оружие

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Министерство обороны Азербайджана в очередной раз призвало подразделения армянских вооруженных сил, расположенных в Карабахском регионе, сложить оружие и сдаться.

Об этом на брифинге, посвященном антитеррористическим мероприятиям в Карабахе, заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Сотрудник министерства напомнил, что только при этом условии антитеррористические мероприятия будут прекращены: «Призываем проживающих в регионе армянских жителей не приближаться к подразделениям незаконных армянских вооруженных формирований и не содействовать им. Эти призывы доводятся до сведения местного населения и на печатных листовках».