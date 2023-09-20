Армянские боевики обстреляли Шушу: повреждены стратегические объекты

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В ночь на 20 сентября Шуша подверглась обстрелу из минометов и крупнокалиберного оружия. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов

По его словам, в результате были повреждены стратегические объекты, возникли перебои в освещении города: «Все это лишний раз доказывает, что армянские вооруженные силы, как и в прежние времена, продолжают совершать террористические акты против гражданского населения. По указанным фактам возбуждено уголовное дело начато расследование».