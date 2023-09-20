Генпрокуратура: Лица, создающие искусственный ажиотаж, будут привлекаться к ответственности

168 Просмотров

Лица, допускающие действия, приводящие к искусственному ажиотажу, будут привлекаться к ответственности. Об этом на сегодняшнем брифинге сказал старший прокурор пресс-службы Генеральной прокуратуры Кянан Зейналов.

По его словам, в рамках антитеррористических мероприятий локального характера гражданское население и гражданские объекты не являются целью ВС Азербайджана, нейтрализуются только легитимные цели. Террористические атаки со стороны незаконных армянских вооруженных формирований продолжаются, как и во время 44-дневной Отечественной войны, мишенью являются гражданские лица, гражданская инфраструктура, и жилые дома.

2 сотрудника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, убитые в результате террористического акта, совершенного 19 сентября незаконными армянскими вооруженными формированиями, работали с целью создания дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. 4 сотрудника полиции, подорвавшиеся на мине в результате совершенного террористического акта, не привлекались к каким-либо военным действиям, а были просто командированы для восстановления общественного порядка на указанной территории.

Зейналов отметил, что в результате терактов, совершенных незаконно созданными в Карабахском регионе Азербайджана армянскими вооруженными формированиями, вчера были обстреляны из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, 2 мирных жителя – в городе Шуша был убит Видади Фархадов 1967 года рождения, работавший инженером жилищно-коммунальных и ремонтных служб, а в Агдамском районе была предпринята попытка умышленного убийства оператора экскаватора одной из компаний, проводящих восстановительные работы на территории, Мехмана Гасанова 1992 года рождения.

«Все это свидетельствует о том, что незаконные армянские вооруженные формирования по-прежнему продолжают совершать террористические преступления против гражданских лиц, как и в предыдущий период. По каждому факту проводится расследование, сотрудники прокуратуры проводят возможные следственные действия, назначены соответствующие экспертизы с целью определения суммы ущерба объектам гражданской инфраструктуры», – отметил он.